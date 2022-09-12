Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı - Son Dakika
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Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

12.09.2022 15:18

"Van Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" 3 ülkeden ve birçok ilden 60 sporcunun katılımıyla Van'da başladı.

"Van Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" 3 ülkeden ve birçok ilden 60 sporcunun katılımıyla Van'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genç nüfusu fazla bir ülke olduğunu söyledi.

Gençlerin spora yetkinliklerinin, yeteneklerinin fazla olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak son 10 yılda sporun tabana yayılması noktasında Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatları ile her yerde her zaman tenis oynanması adına yaptığımız projelerde bugün yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha birlikte yaşayarak görüyoruz. Turnuvanın düzenlenmesine sağladıkları imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Van Valiliğine teşekkür ediyorum. Söz veriyoruz ki bundan sonra Van'da faaliyetlerimiz hiç eksilmeyecek. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu tesislerin değerlendirilmesi noktasında her zaman var olacağız. Biz bir turnuva ile bir şampiyon yetiştirmeyi hedeflemiyoruz. Biz bir turnuva ile aslında gittiğimiz her yerde ilimizin özelliklerini ortaya çıkarabilmek için projeler üretiyoruz."

Van'da "Akdamar Cup" turnuvası düzenlediklerini anlatan Durmuş, "Daha öncesinde Ağrı Dağı Cup, Ergan Cup, Iğdır Kayısı Cup, Şanlıurfa Göbekli Tepe Cup ve Manisa'nın Demirci ilçesinde Akıncılar Cup turnuvası yaptık. İllerin tanıtımında spor turizminin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu turnuva vesilesiyle ilk kez Van'a gelen arkadaşlarımız vardır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise turnuvanın Van'da düzenlenmesinden dolayı Durmuş'a teşekkür ederek, kentte bu tür etkinliklerin daha çok yapılacağı müjdesini verdi.

Kazakistan, İran, Rusya'nın yanı sıra birçok ilden 60 tenisçinin mücadele edeceği turnuva 18 Eylül'de sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Van'da 'Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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