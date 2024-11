Van Bronckhorst: Her Takımı Yenebiliriz

Spor

- Giovanni van Bronckhorst: "Kendi seviyemize ulaştığımızda her takımı yenebiliriz"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de üst üste aldıkları Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerini analiz ettiklerini, yarınki Malmö maçıyla birlikte de kendi seviyelerine tekrar dönmeleri gerektiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçında Beşiktaş, yarın saat 18.30'da sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kendi oyunumuza dönmeliyiz"

Süper Lig'de üst üste alınan Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerini analiz ettiklerini, yarınki Malmö mücadelesiyle birlikte eski oyunlarına dönmeleri gerektiğini dile getiren Hollandalı teknik adam, "Her maçın ayrı hikayesi oluyor. Mağlubiyetleri dönüp analiz ediyoruz. Son 1 ay özelinde sakatlıklar yaşadık. Değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son oynadığımız maç olur. Kasımpaşa maçında gösterdiğimiz performans ve mağlubiyet çok üzücüydü. Avrupa Ligi'nde son maçımızda Lyon'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Galibiyetle devam etmek istiyoruz. Sonraki turlara daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Bu maçta kendi oyunumuza dönmeliyiz. Kendi seviyemize ulaştığımızda her takımı yenebiliriz. Maçın 1. dakikasından itibaren enerji, mentalite ve galip gelme isteği göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

"Kış transfer dönemi bittiğinde elimizin daha güçlü olmasını umuyoruz"

49 yaşındaki teknik direktör, alternatifli kadro oluşturabilmek için bir transfer dönemine daha ihtiyaçları olduğuna dikkat çekerek, "Çok işimiz olduğunu geldiğim ilk günden beri biliyordum. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu. Bunu yapmak için de gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Bu işler kolay değildir doğru yerleri tespit etmeniz ve bütçeniz olması lazım. Forvette elimizde Immobile, Semih ve Mustafa var. Rafa'yı da bu bölgede kullanabiliriz. Kadroyu inşa ederken bir transfer dönemi geride bıraktık. Hala daha değişiklikler gerekiyor. Bir transfer dönemi daha gerekebilir. Herkes alternatifler ister. Immobile'nin sakatlığı var. Biz de arkasında bekleyenlere şans verebiliriz, Mustafa ve Semih'e.. Keşke daha fazlasını yapabilseydik ama finansal konular bizi sınırlandırdı. Kış transfer dönemi bittiğinde elimizin daha güçlü olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yavaş yavaş oyuncularımız dönüyor"

Paulista ve Rashica'nın sakatlıktan döndüğünü de söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Paulista döndü, bugün idmandaydı. Yarın bizimle olacak. Ama ilk 11 konusuna yarın bakacağız, başlayabiliriz de. Bizim için geride çok önemli bir futbolcu. Kendisinin geri dönemsinde mutluyum. Rashica'nın dönemsinden dolayı da mutluyum. Yavaş yavaş oyuncularımız dönüyor" cümlelerine yer verdi.

"Sonraki aşamalara kalmak için mücadele edeceğiz"

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk 3 maçında güçlü takımlarla karşılaştıklarına vurgu yapan van Bronckhorst, "İkisini deplasmanda oynadık. İyi oynamadığımız tek maç, Ajax maçıydı. Frankfurt maçında iyi oynadık ama mağlup olduk. Lyon maçına iyi başlamadık ama kazanmasını bildik. Yarın da bizim için büyük bir adım olacak. Seyircimiz önünde oynayacağız. Ne yazık ki Tel Aviv maçını içeride oynayamayacağız. Sonraki aşamalara kalmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Musrati'nin sakatlıktan döndükten sonra formasına kavuşamamasıyla ilgili gelen bir soruyu da, "Ndour - Gedson işbirliği işliyordu. Memnun kaldım. Ama bu demek değil ki Musrati bir daha ilk 11 çıkmayacak" diye cevaplandırdı.