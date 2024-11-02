Van Bronckhorst: Kasımpaşa Maçında Kötü Oynadık - Son Dakika
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Spor

Van Bronckhorst: Kasımpaşa Maçında Kötü Oynadık

Van Bronckhorst: Kasımpaşa Maçında Kötü Oynadık

Beşiktaş Teknik Direktörü, Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maç sonrası defansif hataları eleştirdi.

02.11.2024 23:09
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Defansif olarak kararlarımız ceza sahası içerisinde ve etrafında hatalıydı. Buralarda gol fırsatları da verdik. Kararlarımız, hatalar bize pahalıya mal oldu. Bugün açıkçası iyi oynayamadık. Maçın içerisinde olduğunuz zaman, odaklandığınız zaman konsantre olursunuz. Bugün doğru kararları veremedik" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Ligdeki art arda ikinci mağlubiyeti yaşadıklarını belirten van Bronckhorst, "İkinci maçımızı kaybettik ama bu mağlubiyet daha farklı bir mağlubiyet oldu. Bütün sezon oynadığımız karakterde gibi oynayamadık bugün. İlk dakikadan itibaren ikinci toplarda, ikili mücadelelerde hatalı davrandık. Bu şekilde de maçın içine girmeniz zor oluyor. İlk yarının sonunda golü bulduk ki bu golün ikinci yarıda bize yardım etmesini ve normal oyunumuzu oynamayı düşünürdük ama bu olmadı. Her iki takım da birebirlerde iyi baskı yapmak istedi. Defansif olarak kararlarımız ceza sahası içerisinde ve etrafında hatalıydı. Buralarda gol fırsatları da verdik. Kararlarımız, hatalar bize pahalıya mal oldu. Bugün açıkçası iyi oynayamadık. Maçın içerisinde olduğunuz zaman, odaklandığınız zaman konsantre olursunuz. Bugün doğru kararları veremedik" diye konuştuk.

'BU MAĞLUBİYETTEN DOLAYI SON DERECE KÖTÜ HİSSEDİYORUM'

Sezon boyunca iyi ve kötü maçların olacağını anlatan Hollandalı teknik adam, "Net olarak şampiyonluk herkes için tabii ki de önemli. Herkes şampiyon olmak ister ama bu konuyla ilgili bir şey söylemek gerekirse bunu sahada da göstermemiz gerekir. İyi ve kötü maçlar olacaktır. Bugün kötü bir maç oldu. Ama bu konuyu bugün konuşamayız. Nisan ve mayıs aylarına oralarda girmemiz gerekir. Bu yüzden maç maç gidiyoruz. Bugün bunları yapamadık. Sonuç üzücü. Dürüst olmak gerekirse ben de bu mağlubiyetten dolayı son derece kötü hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptığınızı söyleyebilirim. Ama bugün bu şekilde oynadığımız son maç olduğundan emin olmamız lazım. Ayağa kalkıp çarşamba günü Avrupa Ligi'nde oynayacağımız önemli bir maçımıza hazırlanarak galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE KOLAY MAÇ YOK'

Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını fakat istediklerini oyunu oynayamadıklarını dile getiren 49 yaşındaki teknik direktör, "Rakibimizin Galatasaray maçında iyi oynadığını, güçlü yönlerini gördük. İyi hazırlandık ama bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. En üzücü şey ise pazartesi günü ulaştığımız seviyeye bugün gelememek oldu. Türkiye'de kolay maç yok. Gereğini yapmadığınız zaman işlerin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'MAÇIN İÇERİSİNDE DEĞİLDİK'

Karşılaşmaya her zaman olduğu gibi hazırlandıklarını vurgulayan van Bronckhorst, "Normalde hazırlandığımız gibi hazırlandık. Normalde iyi oynayan oyuncularımızın en iyi performanslarını gösteremediği zamanlar olabilir. Bugün bunu yapamadık. Maçın içerisinde değildik. Bu sene bu durumu görmemiştim. Bazen sadece formunuzda olmazsınız. Formunuzda olmadığınız zaman kendi seviyenizde, kendi çıtanızda oynayamadığınız zaman işler her zaman zor olur. İdmanlar aslında her zaman olduğu gibiydi. Galatasaray maçına hazırlandığımız gibiydi. Oradaki çıtaya sadece oradaki seviyeye ulaşamadık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: Kasımpaşa Maçında Kötü Oynadık - Son Dakika

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