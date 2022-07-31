Van'ın ilk sutopu takımı, ligde mücadele etmek istiyor - Son Dakika
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Van'ın ilk sutopu takımı, ligde mücadele etmek istiyor

31.07.2022 11:17
Van'ın ilk sutopu takımı, ligde mücadele etmek istiyor

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bu yıl ilk kez kurulan erkek sutopu takımı, ligde mücadele etmek için Türkiye Sutopu Federasyonuna yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bu yıl ilk kez kurulan erkek sutopu takımı, ligde mücadele etmek için Türkiye Sutopu Federasyonuna yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.

Türkiye'nin en büyük gölünün bulunduğu Van'da, yüzmenin de diğer spor dalları gibi ilgi görmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kentin ilk erkek sutopu takımını kurdu.

Yapılan seçmeler sonucu 15-19 yaş grubundaki 16 sporcunun seçildiği takımın, federasyonun belirleyeceği ligde mücadele etmesi için Türkiye Sutopu Federasyonu'na başvuru yapıldı. Yapılan başvurunun sonucunu bekleyen Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, lige katılmalarının onaylanması durumunda belirlenen programa göre maçlara çıkacak.

İranlı antrenör Akbar Mirzamohammadi yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olimpik yüzme havuzunda antrenman yapan sporcular, sutopunda kenti en iyi şekilde temsil ederek milli takıma yükselmeyi istiyor.

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirdik"

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, AA muhabirine, kulüp olarak 9 branşta sporcular yetiştirdiklerini anlattı.

Van Gölü gibi bir değere sahip olan Van'da, diğer branşlarda olduğu gibi yüzmede de milli takıma sporcular göndermek istediklerini dile getiren Sevinç, şöyle konuştu:

"Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tekvando, oryantring, dağcılık ve atletizm branşlarında yer alıyoruz. Yaklaşık 800 Vanlı sporcudan oluşan takımlarımızın her biri kendi alanlarında çok iddialı. Son olarak sutopu takımını kurarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilke imza attık. Bu branşta da çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz, öncelikli olarak liglere katılabilmek. Sporcularımızın gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Profesyonel altyapı imkanı sağladığımız tüm branşlardaki oyuncularımızı üst liglere taşımak istiyoruz. Yetiştirdiğimiz çocukların gelecekte milli takımlarda ülkemizi temsil edebilmeleri için yanlarında yer alıyoruz. Çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'ya ve Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'e teşekkür ediyoruz."

Antrenör Mirzamohammadi ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk sutopu takımını kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Mirzamohammadi, "Türkiye'nin birçok ilinde sutopu takımları var ve kendilerini çok geliştirmişler. Biz yeni başladık. İnşallah güzel adımlar atacağız. Takım iyi gidiyor. Olimpik havuzda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hedefimiz liglere katılarak başarılı sonuçlar almak. Van'da sutopu potansiyeli yüksek. Güçlü sporcular var. İnşallah güzel bir yere geliriz. Bu sporu sevenleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Hasan Ali Tuncil de "Sutopu sporunu televizyonlarda görüyordum. Van'da sutopu takımının kurulduğunu öğrendim ve katılmak istedim. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. İnşallah iyi bir ilerleme yapacağız. Liglere çıkmak ve iyi bir derece almak istiyoruz." dedi.

Enes Çağrı Bayat, bölgenin ilk takımında yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Hepimiz sutopunda başarılı olmak istiyoruz. Takımımız çok iyi. Yüksek yerlere geleceğimize inanıyorum. Sutopu çok güzel bir branş." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

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