Van Gölü Canavarları, Türkiye Yol Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenman yapıyor - Son Dakika
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Spor

Van Gölü Canavarları, Türkiye Yol Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenman yapıyor

Van Gölü Canavarları, Türkiye Yol Şampiyonası\'nda madalya kazanmak için antrenman yapıyor

Van'da geçen yıl kurulan bisiklet takımı Van Gölü Canavarları, Türkiye Yol Şampiyonası'nda madalya kazanmak için her gün antrenman yapıyor. Kentteki bisiklet kulüplerine üye sporculardan oluşan takım, yüksek rakımlı bölgelerde ve sahilde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar katıldıkları yarışlarda 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kupası ile bireysel yarışlarda 25 madalya kazanan sporcular, Türkiye Yol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Van Gölü Canavarları, başarılar elde ederek kentin tanıtımına da katkı sunmayı hedefliyor.

03.06.2024 11:17
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Van'da geçen yıl kurulan kentin ilk bisiklet takımı "Van Gölü Canavarları", 20-23 Haziran'da Aksaray'da yapılacak Türkiye Yol Şampiyonası'nda madalya kazanmak için her gün antrenman yapıyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl kurulan bisiklet takımı, faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentteki bisiklet kulüplerine üye sporculardan oluşan 14 kişilik takım, her gün yüksek rakımlı bölgelerde ve sahilde antrenman yapıyor, pazar günleri de 120 kilometre pedal çeviriyor.

Ülke genelinde katıldıkları şampiyonalarda şu ana kadar 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kupası ile bireysel yarışlarda 25 madalya kazanan sporcular, son olarak 20-21 Ocak'ta Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nda başarılı olarak, Türkiye Yol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 20-23 Haziran'da Aksaray'da düzenlenecek olan şampiyona için hazırlıklarını sürdüren Van Gölü Canavarları, katıldıkları yarışlarda başarılar elde ederek kentin tanıtımına da katkı sunmayı hedefliyor.

Van Gölü Aktivistleri Spor Kulübü Başkanı Adem Aslan, AA muhabirine, Van'da bisikleti seven insanları keşfederek takımı oluşturduklarını söyledi.

İlk etapta 7 sporcuyla başladıklarını, şu anda sayılarının 14'e ulaştığını anlatan Aslan, "Kısa süre içinde sıkı antrenmanlarla sporcularımızı yarışmalara göndermeye başladık. Geçen yıldan bu yana 5 yarışmaya katıldık, 7 kupa ve 25 madalya kazandık. Şanlıurfa ve Kocaeli'de düzenlenen yarışmalarda birincilik elde ettik. Kısa süre önce Granfondo Bursa bisiklet yarışında 3 sporcumuzla önemli başarılara imza attık." dedi.

Yeni yarışmalar için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Aslan, "Aksaray'da Türkiye Yol Şampiyonası yarışmaları yapılacak. Biz de bu yarışmaya 5 sporcumuzla katılım sağlayacağız. Hedefimiz Aksaray'da derece elde edip Avrupa yarışmalarına katılmak. Milli takımda yer alan sporculara karşı yarışacağız. Rakiplerimiz de biz de güçlüyüz. Trafik yoğunluğundan dolayı gün içinde antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Saat 19.00'dan sonra antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hafta içi belli zaman dilimlerinde de bisiklet ve koşu antrenmanlarını sürdürüyoruz. Pazar günleri ise 120 kilometre ve 3 saat tarzında sabit hızla hazırlıklara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızın desteklenmesi gerekiyor"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise yarış takımının Van ve Bitis'teki gençlerden oluştuğunu belirtti.

Milli takıma sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bu konuda gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rakım olarak yüksek yerlerde çalışıyoruz ve diğer rakiplerimizden daha avantajlı bir durumdayız. Bölgenin ilk yarış takımı olmasından dolayı biraz da dezavantajlı durumlarımız var. Bisiklet sporu gelişmediği için bu sorunu sürekli gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bisiklete yönelik gençlerimizin yönlendirilmesi ve onlara imkan sağlanması oldukça önemli. Sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Sporcuları yarışmaya gönderdiğiniz zaman ciddi bir maliyeti oluyor. Sporcularımızın desteklenmesi gerekiyor. Kısıtlı imkanlara rağmen gençlerimizin azmi ve başarıları takdiri hak ediyor."

Sporculardan Alişan Soydan da "Bölgenin tek takımı olduğumuz için hem sorumluluğumuz büyük hem de gururluyuz. Yarışmalarda derece elde etmek için her zorluğu yenmek zorundayız. Bizden sonraki nesillere örnek olmaya çalışıyoruz. Bisiklet kültürünü de geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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