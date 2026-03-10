Van Spor, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Spor, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi

Van Spor, Adana Demirspor\'u 1-0 Yendi
10.03.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmaj Altyapı Van Spor FK, 30. haftada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 42'ye çıkardı.

1'inci Lig'de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetirken, yardımcı hakemliklerini Haydar Avcı ve Oğuzhan Kocaçoban yaptı. Ligde 39 puanla 12'nci sırada bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK, son sırada yer alan Adana Demirspor karşısında maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip, rakip kalede sık sık baskı kurup, ataklar geliştirdi. Ancak bu ataklarla gol bulamayınca maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Maçın ikinci yarısında rakip kaleye baskısını sürdüren Van Spor, 57'nci dakikada İvan Cedric'in kafa golüyle skoru 1-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Van Spor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İmaj Altyapı Van Spor FK puanını 42'ye yükseltti.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Spor, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın
Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı

15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
15:14
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:11:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Van Spor, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.