Vangücü Spor'un Golcüsü Havin Güven'in Başarısı - Son Dakika
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Vangücü Spor'un Golcüsü Havin Güven'in Başarısı

Vangücü Spor\'un Golcüsü Havin Güven\'in Başarısı

Vangücü Spor, 2. Ligde yenilgisiz liderken, 6 gol atan Havin Güven hedeflerine ulaşmak için çalışıyor.

30.01.2025 12:19
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadelesini yenilgisiz sürdüren Vangücü Spor Kulübü, ligde 8 maçta 6 gol atan forvetleri Havin Güven'e güveniyor.

TFF Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Vangücü Spor Kulübü, ligdeki 8 maçının ikisini beraberlik, 6'sını da galibiyetle tamamladı.

Grubunda 20 puanla lider olan Van ekibi, 8 maçta 6 gollük katkı veren en skorer oyuncuları Güven ile yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi Güven, başarılı performansıyla teknik heyetin hücumda en çok tercih ettiği isimlerden oldu.

"Futbol sevgim beni motive ediyor"

Takımın gol yükünü sırtlayan Güven, AA muhabirine, farklı şehirde olduğu için takımla antrenman yapamadığını fakat formunu korumak için bireysel çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ortaokulda futbola başladığını anlatan Güven, "Okullar arası turnuvalara katılarak futbola başladım. Kendimi geliştirerek profesyonel futbola adım attım ve 4 yıldır kulüplerde oynuyorum. Bir yıl önce Vangücü Spor Kulübü'ne transfer oldum. Şu an ligde lideriz. Şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak istiyoruz." dedi.

Malatya'da üniversite okuduğunu ve müsabakalara katılmak için her hafta Van'a geldiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Üniversiteyi kazandıktan sonra Van'a gelip ve dönmem daha zor oluyor. Takımdan uzak kaldığım için antrenmanlara gelemiyorum. Sadece maçlara katılabiliyorum. Buna rağmen bu sezon 8 maçta 6 gol attım. Elimden geldikçe çalışmalarımı sürdürüyorum. Pazar günleri maçlarımız oluyor, cuma günü dersim biter bitmez otobüse biniyorum. Cumartesi Van'da oluyorum, pazar günü ise sahaya çıkıyorum. Futbola aşığım. Milli takımda forma giymek ve Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Futbol sevgim beni motive ediyor. Hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele ediyorum."

"Yol yorgunu olmasına rağmen takım için gol atıyor"

Vangücü Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Mecit Tekin ise hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ligde en fazla gol atan oyuncunun takımlarından çıkmasını istediklerini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Kızlarımız bir yandan üniversitelerde beden eğitimi ve antrenörlük bölümü okurken bir yandan da futbol kariyerlerine devam ediyorlar. Havin Güven de tatil olduğu için bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor. Üniversite okuduğu zamanlarda ise maçtan maça geliyor. Bireysel antrenman programlarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Havin, büyük bir yükün altında çünkü Malatya'dan buraya geliyor. Yol yorgunu olmasına rağmen takım için gol atıyor. Mücadele etmesi bizi ayrıca mutlu ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Vangücü Spor'un Golcüsü Havin Güven'in Başarısı - Son Dakika

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