Süper Lig devi Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.
Mais Futebol'un haberine göre Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.
Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
