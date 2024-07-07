Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var - Son Dakika
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Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var

Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var

1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda eden A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübesizliğimizin kurbanı olduğumuzu belirten Montella, "Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var" ifadelerini kullandı.

07.07.2024 00:53
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜNÜZ AMA GURURLUYUZ"

"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz" diyerek sözlerine başlayan Montella, "Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBESİZLİK..."

Tecrübesizlik sebebiyle turu kaybettiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var" dedi.

DÜNYA KUPASINI İŞARET ETTİ

Son olarak Dünya Kupası'nı işaret eden Montella, "Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak" sözlerini sarf etti.

VEDANIN FATURASI ONA KESİLDİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya elenen A Milli Takımımızın teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncu değişikliğini geç yaptığını söyleyerek yenilginin faturasını İtalyan çalıştırıcıya kesti.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Hollanda, Türkiye, Futbol, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • V.H. Cumali Bağcı: Skor 1-1 oldığunda, derhal 2-3 tane oyuncu değişikliği olmalıydı..Hem rakibin hızını kesmiş olcaktı, hemde çok yorgunların yerine diri oyuncu almış olacaktı. Taktik hatadan dolayı, turnuvada en iyi oyun oynadığımız maçı kaybettik. Kutluyorum tüm oyuncularımızı. 6 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: bir takımı böylesine korkak ve defansif oynatan bir antrenörü hemen şutlamalı 6 0 Yanıtla
  • YoH null: kapanarak oyun mu oynanır:D futbolda 1 gol at yat gol ye oyna bu 7yildir yeni türedi böyle bir futbol tarzı yok kardeşim 90 dk oynayacaksın golde yesen durmak yok lakin tam tersi ben dedim elenecek gerektiğinden fazla kapanirsan 2 de yersin 3 5 yersin futbolun kuralı attıkça atacaksın atayim oynamaya gerek yok bune ilkez gördüm:D 2 1 Yanıtla
  • Kenan Duman: Doğru gurur duymamız lazım defans oyuncuların golleri ile çeyrek finale geldik bir tane forvet eklemden veda ettik 1 0 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Asallah federasyon başkanı ile birlikte sımarımlık hoca oluysa heyzaman yenılkı oluyor 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Değişiklikleri geç yaptı. 55-60 arası yapmaliydi. Kenan yıldız ısrarı yanlışti. Kerem daha çok süre almaliydi. Cenk ve Semih daha erken girmeliydi. Mert çıkıyorsa yerine zeki değil irfan can girmeliydi. 80 yaşındaki Lucescu oyunu bundan daha iyi okuyor. İlle yabancı olcaksa o gelsin 1 0 Yanıtla
  • Ankara null: helal olsun ama kotu hocasin buda dip not olsun 0 0 Yanıtla

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