Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmeleri için prensip anlaşmasına vardığı eski Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 1994 doğumlu oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığı belirtilerek "Golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Vedat Muriqi, bu paylaşımdaki videoda ''Bazı hikayeler yazarak anlatılmaz, siz zaten biliyorsunuz. Çocukluğumun sesini duyduğum yerdeyim.'' ifadelerini kullandı.
İmza töreninin ardından da konuşan Kosovalı oyuncu, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Vedat Muriqi'den Fenerbahçelileri duygulandıran paylaşım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?