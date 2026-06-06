Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak - Son Dakika
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Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak

06.06.2026 15:26
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Takımdaki bazı oyuncuları tanıdığını ifade eden Italiano, ''Gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları" dedi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün yeni dönemi için düzenlenen imza töreninde İtalyan teknik adam basının karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'taki hedeflerini paylaştı.

"BU KULÜBÜN PARÇASI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ''

Beşiktaş'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vincenzo Italiano, "Beşiktaş gibi büyük ve tarihi bir kulüpten teklif aldığımda çok heyecanlandım. Buranın tutkusunu, taraftarının büyüklüğünü zaten biliyordum. Bu projenin ve bu harika kulübün bir parçası olmak benim için gerçekten gurur verici." dedi. 

''HEDEFİMİZ HER KULVARDA ZİRVE''

Siyah-beyazlı takımla ulaşmak istediği hedeflere değinen deneyimli teknik adam, "Beşiktaş’ın hedefi her zaman kupalar kazanmaktır, bunu çok iyi biliyorum. Sahada coşkulu, topa sahip olan ve hücum oynamayı seven bir takım izlettirmek istiyorum. Amacımız mücadele ettiğimiz her kulvarda zirveye oynamak ve taraftarımızı mutlu etmek. Beşiktaş taraftarının takımına olan bağlılığını ve stadyumda yarattıkları o harika atmosferi yakından görmek için sabırsızlanıyorum. Onların enerjisi ve gücü bizim sahada en büyük itici gücümüz olacak. Birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak

''HEDEFİMİZ EN İYİ OYUNCULARI BURAYA GETİRMEK''

Takım yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, "Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları." şeklinde konuştu. 

Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak

"TAKIMDAKİ BİRKAÇ OYUNCUYU TANIYORUM"

Sözlerine devam eden Italiano, "Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum ama yönetimle birlikte öncelikler nerede onları göz önünde bulundurup takımı kuracağız. Ben çok inançlı birisiyim. En iyi takımı sunacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    başlığı başkan yazdırmış olmalı takım değeri 350m euro olmadıktan sonra başarı hikaye… 0 0 Yanıtla
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