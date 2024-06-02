Vincenzo Montella, Ümit Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Vincenzo Montella, Ümit Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Vincenzo Montella, Ümit Milli Futbol Takımı\'nı ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da İskoçya ile oynayacakları özel maç öncesi Ümit Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti. Montella, oyunculara hitaben konuşma yaparak, A Milli Takım ile Ümit Milli Takım arasındaki bağlantının önemini vurguladı ve başarılar diledi.

02.06.2024 12:10
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Ümit Milli Futtbol Takımı'nı antrenmanını ziyaret etti.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım teknik ekibindeki yardımcılarıyla birlikte idmana gelen İtalyan çalıştırıcı, Ümit Milli Futtbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme ile bir süre görüştükten sonra, oyunculara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

A Milli Futbol Takımı ile Ümit Milli Futtbol Takımı arasındaki bağlantının önemini vurgulayan Vincenzo Montella, kısa süre sonra her iki takımın İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapacağını ve karşılıklı iki antrenman maçının oynanacağını vurguladı. Montella, yaptığı konuşmada "Levent Hoca ile sürekli istişare halindeyiz ve sizleri devamlı olarak takip ediyoruz. Şu anda A Milli Takım'dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. A Milli Takım'a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı. İtalya'da tekrar görüşmeden önce sizlere İskoçya karşısında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella, Ümit Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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