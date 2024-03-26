Vinicius Jr, ırkçılık nedeniyle futboldan giderek daha az keyif alıyor

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Real Madrid’in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır sahalarda maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Yıldız oyuncu ırkçı tacizler nedeniyle futbol oynamaktan "gittikçe daha az" hoşlandığını söyledi.

23 yaşındaki oyuncu yalnızca geçen yıl 10 ırkçı taciz yaşadı.

La Liga yönetimi bu vakaları savcılara bildirdi.

Santiago Bernabeu'da yapılacak İspanya - Brezilya maçı öncesi basın toplantısına katılan Vinicius, Madrid’den ayrılmayı düşünmediğini de söyledi.

Brezilyalı yıldız “ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini” de vurguladı.

Ancak basın toplantısında yıldız isim duygusal anlar da yaşadı.

Irkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı ve bir süre sustu.

Konuşmakta zorlanan yıldız oyuncu, “Yalnızca ailem ve takımım için elimden geleni yapmak istiyorum” dedi. Salondakiler oyuncuyu destek için alkışladı.

Vinicius sonrasın şunları söyledi:

"İspanya'dan ayrılmak aklımdan geçmedi çünkü İspanya'yı terk edersem ırkçılara tam olarak istediklerini vermiş olurum.

"Ben kalacağım çünkü bu şekilde ırkçılar yüzümü daha çok görmeye devam edebilir.

"Ben cesur bir oyuncuyum, Real Madrid'de oynuyorum. Burada birçok şampiyonluk kazanıyoruz ve bu pek çok insanın hoşuna gitmiyor.

"Sadece futbol oynamak istiyorum ama bu şekilde devam etmek kolay değil; futboldan giderek daha az keyif alıyorum."

İki ülke takımı Madrid’deki dostluk maçında ırkçılık karşıtı “Tek Ten Rengi” kampanyası kapsamında karşılaşacak.

İspanya’da geçen hafta Real Madrid, Osasuna maçını yöneten hakem Juan Martinez Munuera hakkında La Liga yönetimine şikayette bulunmuştu. Şikayetin sebebi Vinicius'a yönelik ırkçı taciz iddialarının maç raporunda yer almamasıydı.

Osasuna, taraftarlarının ırkçı tezahürat yaptığı suçlamasını kabul etmedi.

Vinicius La Liga’da çok sayıda ırkçı taciz olayına maruz kaldı.

Atletico kulübü, 2022 Eylül’ünde Brezilyalı yıldıza yönelik bir grup taraftarının yaptığı tezahüratı kınamıştı.

2023 yılında da Valencia taraftarı üç kişiye, Vinicius’a yönelik ırkçı hareketleri nedeniyle para cezası verildi