Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarını kızdıran açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hocanın verdiği röportajda, "Böyle savaşırsak, kayıpları telafi ederiz" ifadelerini kullanması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi.
Vitor Pereira yaptığı açıklamada, "Taraftarın tepkisi normal. Onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyorduk. Biz çalıştık ama sonucu alamadık. Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyini veriyor. Bizi sürekli destekliyor. Oyuncular savaştı ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. İşler iyi gitmediğinde de bu tepki normal. Çalışmaya devam etmeliyiz. Birlik olmalıyız, bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Böyle savaşırsak, kayıpları telafi ederiz." dedi.
Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, Vitor Pereira'nın bu açıklamaları sonrası adeta çılgına döndü. Portekizli hocanın takımdaki kötü gidişi düzelteceğine inancı kalmayan sarı-lacivertliler, sosyal medyadan Vitor Pereira'ya isyan etti.
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