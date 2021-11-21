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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından - Son Dakika

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından

21.11.2021 22:10

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, geriye düştükleri ve 10 kişi kaldıkları bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, geriye düştükleri ve 10 kişi kaldıkları bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını belirtti.

Maç için çok çalıştıklarını ve iyi hazırlandıklarını vurgulayan Pereira, "Taraftarlarımızın ruhunu sahaya yansıttık. Aile olmak, birlik olmaktan geçer. Takımım çok savaştı, çok çalıştı. 1-0 geri düştük, 10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirdik. Bu yüzden bu sonuç için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galibiyeti hak ettiklerini anlatan Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Toplar her zaman direkten dönmez. Her zaman penaltı kaçmaz. Bu şekilde iyi çalışan takımın şansı bir yerde dönecekti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Buraya gerekçe saymaya gelmedim. Şampiyon olmaya geldim. İşlerin iyi gitmediğini düşündüğümde değişiklik yapılması gerektiğini düşünürsem yaparım. Bizim farklı sistemlerde oynamamız gerekiyor. Dörtlü savunmayı çalıştıracak fazla vaktimiz yoktu ama oyuncularım iyi bir performans sergiledi. Ailelerimiz biz acı çektiğimizde acı çekiyor. Biz takım olarak bir aileyiz. Taraftarlarımız bizimle seviniyor, bizimle üzülüyor ama bizim zor zamanlarda birlik olmayı bilmemiz lazım. Ben buraya geri dönerken bu birlikteliği hissettiğim için döndüm."

Önlerinde çok fazla maç olduğunu ve yine puanlar kaybedebileceklerini aktaran Pereira, "Aile olarak kuvvetli şekilde durabilirsek hedefimize ulaşabiliriz. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Zor zamanlarda birlikte kalmamız gerekiyor. Birlikte olursak sezon sonunda uzun zamandır beklediğimiz şampiyonluğa ulaşabiliriz. Benim için sistemden ziyade önemli olan takım davranışlarıdır. Büyük takım olarak birden fazla sistemde oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uyguladıkları stratejinin kendilerine maç kazandırdığını ifade eden 53 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki başkanın gösterdiği destek çok önemli. Ben ve ekibim daha önce şampiyon olduğumuz takımlarda başkanın desteğinin önemini gördük. Taraftarlarımız çok duygusal, çok tutkulu ve takımlarına aşık. Kimin ne kadar çalıştığını, kulübe ne kadar yardım ettiğini görmek gerekir. Kimse bu evrede şampiyon olmuyor ya da şampiyonluğu kaybetmiyor. Birçok insana göre Trabzonspor şampiyon olarak görünüyor ama daha çok maç var. Biz Avrupa oynuyoruz. Kimse bunu konuşmuyor ama bu çok önemli. Şampiyonlar sezonun bu evresinde belirlenmez, sezon sonunda belirlenir. Kim daha kaliteli, istikrarlı görüntü sergiliyor ve ortaya karakter koyuyorsa o şampiyon oluyor."

Her takımın kötü anlarının olabileceğini dile getiren Pereira, "Trabzon'da oynadığımız maçta 1 kişi eksik kaldık ve son dakikalarda yediğimiz penaltı golüyle mağlup olduk. 60 dakika 10 kişi oynamıştık ve yorucu bir maçtı. Sonra yine yorucu bir Avrupa maçı oynadık. Sonra Alanya ile oynadığımız maçta çok iyiydik, hak ettik ama olmadı. Bunların hepsi bir hafta içinde oldu. Konya'da 10. dakikada 2-0 yenik duruma düştük. Bu durumda reaksiyon göstermek çok zor. Sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlar için çok zor." şeklinde görüş belirtti.

Konyaspor deplasmanında birçok oyuncusunun sakatlandığını aktaran Pereira, "Kayserispor maçı çok üzücüydü ama bugün cevap verme şansı yakaladık. Futbol budur, sahaya karakter koymanız gerekir ve bu takımda da bu var. Mental olarak içinde olduğumuz dönem bizim için ağırdı. Dışarıdan da baskı geldi ama önemli olan içinizde ne hissettiğinizdir. Biz hep birlikte kaldık ve kulüp için en iyisini istedik. Grup olarak çalıştık ve bugün sahada cevap verdik. Birlik olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

Pereira, sözlerini Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ilişkin şu soruyu yanıtlayarak tamamladı:

"Ferdi, gerçekten çok zeki bir oyuncu. Modern futbol, atak ve defans anında takımların farklı sistemlere dönüşebilmesini öngörüyor. Bu yüzden oyuncularınızın zeki olması ve farklı pozisyonları oynayabilmesi gerekir. Ferdi, geleceği olan, zeki ve kaliteli bir oyuncu. Farklı sistem ve pozisyonlara adapte olabilen bir oyuncu."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından - Son Dakika Spor


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