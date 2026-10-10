Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana yarın 19.00'da oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana yarın 19.00'da oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Günün programında 13.00'da Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker, 16.00'da Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo ve 19.00'da Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana maçları da yer alıyor.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Türk Hava Yolları (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Zerenspor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı HDI Sigorta)
16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank (TVF Atatürk Voleybol)
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Muradiye)
19.00 Beşiktaş- Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)???????
Kaynak: AA
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