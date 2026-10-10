Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana yarın 19.00'da oynanacak - Son Dakika
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana yarın 19.00'da oynanacak

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Günün programında 13.00'da Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker, 16.00'da Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo ve 19.00'da Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana maçları da yer alıyor.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Türk Hava Yolları (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Zerenspor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı HDI Sigorta)

16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank (TVF Atatürk Voleybol)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Muradiye)

19.00 Beşiktaş- Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)???????

Kaynak: AA
GalatasarayFenerbahçeİstanbulVodafoneBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana yarın 19.00'da oynanacak - Son Dakika
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