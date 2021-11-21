Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk (Muhammed Aray, Baturaalp Burak Güngör, Kemal Kayhan Ramazan Serkan Kılıç)
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Dautefendic, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç (Turgay Doğan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)
Setler: 27-25, 25-16, 25-17
Süre: 85 dakika (33, 24, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor