Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.03.2022 18:39
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Eser TürkoğluTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Wendt, Hacı Şahin)Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Wendt, Hacı Şahin)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Khani, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-16

Süre: 138 dakika (37, 35, 39, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YORUMLAR
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 0 - Ziraat Bankası: 3 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 0 - Ziraat Bankası: 3

İsmail Yıldırım, Semih Çelik, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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