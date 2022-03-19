Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.03.2022 18:55
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ŞırnakHakemler: Yasin Okumuş, Hüseyin OkumuşAllpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Emin Gök, Ivanov, Serhat Coşkun, Can Ayvazoğlu, ( Özkan Hayırlı, Andaç Kapan)Yeni Kızıltepespor : Caner Pekşen, Alperay Demirciler,Bojic, Filip İbrahim Emet, Alfonso (Görkem Yazgan,...

Salon: Şırnak

Hakemler: Yasin Okumuş, Hüseyin Okumuş

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Emin Gök, Ivanov, Serhat Coşkun, Can Ayvazoğlu, ( Özkan Hayırlı, Andaç Kapan)

Yeni Kızıltepespor : Caner Pekşen, Alperay Demirciler,Bojic, Filip İbrahim Emet, Alfonso (Görkem Yazgan, Ertan Debreli)

Setler: 18-25, 25-18, 25-21, 25-21

Süre: 99 dakika (28, 24, 23, 24)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. Haftasında Allpower Cizre Belediyespor kendi sahasında Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Serhat Coşkun, Efeler Ligi, Emin Gök, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement