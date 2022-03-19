Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Ali Yücel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Ceravatoğlu, Wendt, Hacı Şahin)
Ziraat Bankası: Atanasov, Ter Maat, Arslan Ekşi, Samet Güneş, Cemejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar)
Setler: 16-25, 25-20, 17-25, 34-32, 10-15
Süre: 150 dakika (27, 30, 26, 45, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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