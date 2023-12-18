Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi\'nde 12. hafta tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta, bugün oynanan Bursa Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto maçıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-1 yendi.
Ligde haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Belediyespor: 3-0
Hatay Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Parolapara: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank: 1-3
RAMS Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-0
TÜRŞAD-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 3-1
Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor: 3-1
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