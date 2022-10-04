Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

04.10.2022 12:16
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.

Ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)

16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)

17.00 Spor Toto- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek)

17.00 Arkasspor- Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

18.00 TÜRŞAD- Halkbank (Adilcevaz)

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Kaynak: AA

voleybol, Sigorta, Şırnak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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