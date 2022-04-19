Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika

Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Uriarte, Seganov, Ivanov, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun ( Emin Gök, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Spor Toto: Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Morteza, Paul, Ramazan Serkan Kılıç (Sercan Yüksel Bıdak, Çağatay Durmaz, Mert Matic)
Setler: 25-22, 22-25, 25-21-25-19
Süre: 113 dakika (29, 28, 30,26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.
İlk maçı da deplasmanda 3-1 kazanan Cizre Belediyespor, seriyi 2-0 üstün tamamlayıp, 5-6'ncılık etabında oynama hakkı kazandı.
Spor Toto ise 7-8'incilik etabında mücadele edecek.
Kaynak: AA
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