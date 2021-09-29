Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Mert Grup Sigorta: Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Selin Toy, Paskova, Özge Nur Çetiner, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Gonzalez, Defne Tokol, Seda Menekşe)
Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Planinsec, Caratasu, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel)
Setler: 20-25, 12-25, 23-25
Süre: 75 dakika (25, 23, 27)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla grupta ilk 2 maçını kayıpsız geçen Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray HDI Sigorta, son maçlar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.
B Grubu müsabakaları yarın saat 12.00'deki Karayolları-Mert Grup Sigorta ve saat 15.00'deki Eczcacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
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