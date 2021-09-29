Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Bu sonuçla grupta ilk 2 maçını kayıpsız geçen Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray HDI Sigorta, son maçlar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.

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