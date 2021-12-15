Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Martin Stenbock (İsveç), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio (Buse Kayacan, Cansu Bir, Hümay Topaloğlu, Hilal Kocakara)
CV Tenerife: Jeanpierre, Martinez, Aranda, Jordan, Wagner, Arredondo (Llabres, Prol, Nsungimina)
Setler: 15-25, 25-12, 23-25, 16-25
Süre: 95 dakika (22, 21, 28, 24)
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın CV Tenerife takımı, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Turun ilk maçını CV Tenerife 3-2 kazanmıştı.
Kaynak: AA
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