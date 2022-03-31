Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

31.03.2022 21:01
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Haak, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu,Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Vargas, Naz Aydemir Akyol, Eda...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Haak, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu,

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Vargas, Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Federovtseva, Popovic ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Menezes,

Setler: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18

Süre: 107 dakika (26, 26, 29, 26)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta iki takım da farkın bir sayının üzerine çıkmasına izin vermedi. Cansu Özbey'in servislerinde Guimaraes ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 19-14 öne geçti. Kalan bölümde avantajını koruyan VakıfBank, Guimaraes'in 6, Bartsch-Hackley'in 5 sayı ürettiği ilk seti 25-21 hanesine yazdırdı.

Sarı-siyahlılar, Cansu Özbey'in servislerinde ikinci sete 3-0'lık seriyle başladı ve rakibine 6-2 üstünlük sağladı. Vargas'ın etkili oyunuyla farkı bir sayıya (6-5) kadar indiren konuk takım, rakibinin file üstü savunmasını aşamayınca 12-6 geriye düşmekten kurtulamadı. Oyunu domine eden VakıfBank, seti 25-20 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Temponun hiç düşmediği üçüncü sette ilk setteki gibi iki takım da farkı açmayı başaramadı. Son bölümde Haak'ın serviste fileye takılması ve Vargas'ın ace atmasıyla 23-21 öne geçen sarı-lacivertli takım, avantajını iyi kullanarak seti 25-22 aldı: 2-1.

Dördüncü sete çok iyi başlayan ev sahibi ekip, seyircisinin desteğini de arkasına alarak 9-3 öne geçti ve rakibini mola almak zorunda bıraktı. Etkili oyunuyla bu seti de 25-18 kazanan VakıfBank, salondan 3-1 galip ayrıldı.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBanklı Guimaraes seçildi.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

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Şampiyonlar Ligi, Ayça Aykaç, Slovakya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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