Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı\'nda ilk maçlar oynandı

Bursa'da düzenlenen final etabının ilk maçlarında Bahçelievler Belediyespor ve Aras Kargo galip geldi. Yarın ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bahçelievler Belediyespor maçları oynanacak.

15.03.2024 22:31  Güncelleme: 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen final etabının ilk karşılaşmalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Final etabı sonunda ilk 2'de yer alan takımların Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseleceği organizasyonun ilk maçlarında Bahçelievler Belediyespor, İstanbul Büyükiehir Belediyespor'u, Aras Kargo ise Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u 3-0'lık sonuçlarla geçti.

Final etabında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo, Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bahçelievler Belediyespor maçları oynanacak.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu, Bahçelievler, İstanbul, Voleybol, Türkiye, Bodrum, Bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
    23:15 Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.


22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:21 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odessa’ya düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odessa'ya düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
23:38 Ünlü Sanatçı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Sonrası Taburcu Oldu Ünlü Sanatçı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Sonrası Taburcu Oldu
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
17:58 Rusya’da seçim günü ortalık karıştı Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar Rusya'da seçim günü ortalık karıştı! Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 00:05:20. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement