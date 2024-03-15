Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen final etabının ilk karşılaşmalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.
Final etabı sonunda ilk 2'de yer alan takımların Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseleceği organizasyonun ilk maçlarında Bahçelievler Belediyespor, İstanbul Büyükiehir Belediyespor'u, Aras Kargo ise Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u 3-0'lık sonuçlarla geçti.
Final etabında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo, Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bahçelievler Belediyespor maçları oynanacak.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
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