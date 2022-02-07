Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Sinem Aköz, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Zeynep Yıldırım)
Setler: 25-22, 25-22, 25-16
Süre: 86 dakika (28, 32, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit, ligdeki 18. maçında 15. galibiyetini aldı ve puanını 45 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray HDI Sigorta ise 5. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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