Voleybol VNL Finali Polonya'da Başlıyor - Son Dakika
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Voleybol VNL Finali Polonya'da Başlıyor

Voleybol VNL Finali Polonya\'da Başlıyor
23.07.2025 10:59
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabı bugün Polonya'da başlıyor. Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon 23-27 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Grup aşamasını 6'ncı sırada bitiren Türkiye Kadın Voleybol Takımı 24 Temmuz Perşembe Türkiye saatiyle 17.30'da oynanacak çeyrek final maçında, 3'üncü sıradaki Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.

Japonya Kadın Milli Takımı'nın ilk yabancı başantrenörü Ferhat Akbaş yapılan basın toplantısında, "Bu çok zor bir maç olacak. Bir koç olarak söyleyebileceğim tek şey, oyunumuzu geliştirmeye devam etmeye çalışacağımızdır. Bu maçta da daha iyi voleybol oynamaya çalışacağız ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Son günlere kadar çoğunlukla Çin'e karşı hazırlanıyorduk ancak son günlerdeki sonuçlar VNL final turu için birçok şeyi değiştirdi. Öncelikle bu maçları Polonya'da, Polonya voleybolu için tarihi bir yer olan Atlas Arena'da birçok Polonyalı seyircinin önünde oynayacağımız için çok mutluyum. Hedefimiz Polonya'ya, finallere kalmak ve oyunumuzu geliştirmekti. Bunu VNL'nin başından beri yapabildik. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyuz ve umarım Polonyalı seyircilerin önünde iyi bir voleybol oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye rakibini elerse Brezilya- Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

Kaynak: DHA

Polonya, Japonya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol VNL Finali Polonya'da Başlıyor - Son Dakika

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