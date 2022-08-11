Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.

Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 17 Aralık'ta sona erecek; sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2023'te başlayıp 2 Nisan'da tamamlanacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ve mayıs aylarında yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nin fikstürü çekildi - Son Dakika

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