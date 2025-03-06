Voleybolda Yarı Final Tamamlandı

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Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gün yarı final etabında 4 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda Papara Göztepe, İlbank'ı 3-1; Bozüyük Belediye Eğitim Spor da Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

B Grubu'nda ise İBB Spor, Merinos Voleybol'u 3-0; Info Yatırım Karşıyaka da PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardında A Grubu'nda Papara Göztepe ve İlbank, B Grubu'nda ise İBB Spor ile Info Yatırım Karşıyaka final etabına yükseldi.

KFC Kadınlar 1.Ligi'nin final etabı maçları 13-15 Mart tarihlerinde yine Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak. Final grubunu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselecek.