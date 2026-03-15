Volkan Demirel'den kırmızı kart tepkisi

15.03.2026 22:54
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı oynanan maçın ardından konuştu. Kırmızı kart pozisyonuna tepki gösteren genç hoca, ''Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart.'' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-0 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç hoca, oyuncusuna gösterilen kırmızı kart kararının ağır olduğunu ifade etti.

"MAÇIN GİDİŞATI DEĞİŞEBİLİRDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse…" dedi.

"İLK 45 DAKİKA İNANILMAZ OYNADIK"

Takımının ilk yarıdaki performansına değinen Demirel, "Teslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART AĞIR''

Konuşmasına devam Volkan Demirel, "Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil. Hakem takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor." değerlendirmesini yaptı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
