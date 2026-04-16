WA, Türkiye\'nin 11 atlet transferini reddetti

Dünya Atletizm Birliği (WA), 11 üst düzey atletin Türkiye için yarışma taleplerini reddetti.

Türk hükümetinin "yüksek meblağlar içeren sözleşmelerle yabancı atletleri transfer etme stratejisi" olduğunu tespit eden WA, başvuruları geri çevirdi.

Mart ayında Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk atletizm yetkilisi, bu atletlerin bir kısmına 300 bin dolara varan ödemeler yapılacağını söylemişti.

Türkiye'nin transfer etmek istediği 11 atlet içinde, kadınlar maratonda dünya rekoru sahibi Brigid Kosgei'nin de dahil olduğu beş Kenyalı, dört Jamaikalı, bir Nijeryalı ve bir Rus vardı.

Jamaikalılar arasında 2024 Olimpiyatları'nda disk atmada altın madalya kazanan Roje Stona da bulunuyordu.

Türkiye 2024'teki Paris Olimpiyatları'nda sekiz madalya alsa da bunlardan hiçbiri altın olmamıştı.

Dünya Atletizm Birliği, bir sporcunun temsil edeceği ülke ile arasında gerçek bir bağ olması gerektiğini belirtiyor ve yeni ülkesi adına yarışmadan önceki son üç yılında eski ülkesi için yarışmamış olma şartı koşuyor.

WA, söz konusu atletlerin Türkiye adına yarışmasına izin vermenin "Dünya Atletizm Birliği'nin kurallarına aykırı olacağını" belirtti ve ekledi:

"Bu kurallar, üye federasyonların yerli yeteneklerini geliştirmesini ve o ülkedeki atletlerin, kendilerinin yerine ülke dışından birilerinin transfer edilmeyeceği güvencesiyle yarışmasını sağlamak içindir."

WA, Türkiye'nin bu transferlerle başta 2028 Los Angeles Olimpiyatları olmak üzere uluslararası turnuvalarda madalya kazanmak istediği sonucuna vardı.

Mart ayında Fransız haber ajansı AFP de Türkiye'nin bu hamlesini haberleştirmişti.

Ajansa konuşan, bu transfer sürecinin sorumlusu ve Türkiye'nin Olimpik atletizm takımının koordinatörlüğünü yapan Önder Özbilen ise "Bunu bir Türk'ün bazı ülkelere elinde bir çanta dolusu parayla gittiği bir süreç olarak görmeyin. Bu dünyanın en uzun vadeli ve insancıl vatandaşlığa kabul projesidir" demiş ve bazı atletlerin öz federasyonları tarafından unutulmuş sporcular olduğunu eklemişti.

'500 bin dolar değil 30 taksitle 300 bin dolar'

Özbilen basında çıkan "atletlere Türk vatandaşlığına geçmeleri için 500 bin dolar ödendi" iddialarını reddetmiş, bazı atletlere 30 taksitle 300 bin dolarlık ödeme yapılacağını söylemişti.

Bunu da, ülke değişimi sırasında üç yıl boyunca yarışamayacak olmalarından kaynaklanacak maddi kayıpları telafi etme ihtiyacıyla açıklamıştı.

AFP'ye konuşan Özbilen aralarında bir ABD'linin de olduğu 30 atletin Türk vatandaşlığına geçme başvurularını ise, tek çıkarlarının para olması nedeniyle reddettiğini söylemişti.

Ajansa göre atletlere 3 bin ile 7 bin dolar arasında değişen aylık maaşlar da ödenecek.

2025 yılında atletizm kanalı The Inside Lane'e konuşan Türkiye'nin transfer etmek istediği gümüş olimpik madalyalı Jamaikalı uzun atlamacı Wayne Pinnock "Dürüst olmak gerekirse bunu ailem için yapıyorum. Ülkemi seviyorum ama hepimiz biliyoruz ki sadakat faturalarımızı ödemiyor" demişti.

AFP'ye konuşan Jamaikalı disk atıcı Roje Stona'nın menajeri Paul Doyle da benzer bir şekilde bu maddi destek olmadan "Stona'nın kendisini bu spora adamasının mümkün olmayacağını" söylemişti.

Türkiye'nin transfer etmesine izin verilmeyen 11 atletin tam listesi ve ülkeleri şöyle: