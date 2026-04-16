WA, Türkiye'nin 11 atlet transferini reddetti

16.04.2026 23:15
Dünya Atletizm Birliği, Türkiye'nin 11 üst düzey atleti transfer etme talebini kurallara aykırı buldu.

Türk hükümetinin "yüksek meblağlar içeren sözleşmelerle yabancı atletleri transfer etme stratejisi" olduğunu tespit eden WA, başvuruları geri çevirdi.

Mart ayında Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk atletizm yetkilisi, bu atletlerin bir kısmına 300 bin dolara varan ödemeler yapılacağını söylemişti.

Türkiye'nin transfer etmek istediği 11 atlet içinde, kadınlar maratonda dünya rekoru sahibi Brigid Kosgei'nin de dahil olduğu beş Kenyalı, dört Jamaikalı, bir Nijeryalı ve bir Rus vardı.

Jamaikalılar arasında 2024 Olimpiyatları'nda disk atmada altın madalya kazanan Roje Stona da bulunuyordu.

Türkiye 2024'teki Paris Olimpiyatları'nda sekiz madalya alsa da bunlardan hiçbiri altın olmamıştı.

Dünya Atletizm Birliği, bir sporcunun temsil edeceği ülke ile arasında gerçek bir bağ olması gerektiğini belirtiyor ve yeni ülkesi adına yarışmadan önceki son üç yılında eski ülkesi için yarışmamış olma şartı koşuyor.

WA, söz konusu atletlerin Türkiye adına yarışmasına izin vermenin "Dünya Atletizm Birliği'nin kurallarına aykırı olacağını" belirtti ve ekledi:

"Bu kurallar, üye federasyonların yerli yeteneklerini geliştirmesini ve o ülkedeki atletlerin, kendilerinin yerine ülke dışından birilerinin transfer edilmeyeceği güvencesiyle yarışmasını sağlamak içindir."

WA, Türkiye'nin bu transferlerle başta 2028 Los Angeles Olimpiyatları olmak üzere uluslararası turnuvalarda madalya kazanmak istediği sonucuna vardı.

Ajansa konuşan, bu transfer sürecinin sorumlusu ve Türkiye'nin Olimpik atletizm takımının koordinatörlüğünü yapan Önder Özbilen ise "Bunu bir Türk'ün bazı ülkelere elinde bir çanta dolusu parayla gittiği bir süreç olarak görmeyin. Bu dünyanın en uzun vadeli ve insancıl vatandaşlığa kabul projesidir" demiş ve bazı atletlerin öz federasyonları tarafından unutulmuş sporcular olduğunu eklemişti.

'500 bin dolar değil 30 taksitle 300 bin dolar'

Özbilen basında çıkan "atletlere Türk vatandaşlığına geçmeleri için 500 bin dolar ödendi" iddialarını reddetmiş, bazı atletlere 30 taksitle 300 bin dolarlık ödeme yapılacağını söylemişti.

Bunu da, ülke değişimi sırasında üç yıl boyunca yarışamayacak olmalarından kaynaklanacak maddi kayıpları telafi etme ihtiyacıyla açıklamıştı.

AFP'ye konuşan Özbilen aralarında bir ABD'linin de olduğu 30 atletin Türk vatandaşlığına geçme başvurularını ise, tek çıkarlarının para olması nedeniyle reddettiğini söylemişti.

Ajansa göre atletlere 3 bin ile 7 bin dolar arasında değişen aylık maaşlar da ödenecek.

2025 yılında atletizm kanalı The Inside Lane'e konuşan Türkiye'nin transfer etmek istediği gümüş olimpik madalyalı Jamaikalı uzun atlamacı Wayne Pinnock "Dürüst olmak gerekirse bunu ailem için yapıyorum. Ülkemi seviyorum ama hepimiz biliyoruz ki sadakat faturalarımızı ödemiyor" demişti.

AFP'ye konuşan Jamaikalı disk atıcı Roje Stona'nın menajeri Paul Doyle da benzer bir şekilde bu maddi destek olmadan "Stona'nın kendisini bu spora adamasının mümkün olmayacağını" söylemişti.

Türkiye'nin transfer etmesine izin verilmeyen 11 atletin tam listesi ve ülkeleri şöyle:

Kaynak: BBC

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı 14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek

23:05
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:49
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
22:08
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:16
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:33
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Advertisement
