Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir

Wanda Nara\'dan Fenerbahçe\'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir

Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.

07.04.2024 22:55  Güncelleme: 23:00
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

"FUTBOL CESURLAR İÇİNDİR"

2 dakika süren maçta tek golün sahibi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaşananlar sonrası paylaşımda bulundu. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

İşte Wanda Nara'nın o paylaşımı:

Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Wanda Nara, Şanlıurfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Genç: çift eşlilikten yana olan birisi için bayağı cesur bir paylaşım 49 3 Yanıtla
  • Beykozlu: Doğru pozlarından belli gayet cesur bir ablamız sın :)) 32 3 Yanıtla
  • ŞERAFETTİN ÇİL: Cesrurluk öğren işte futboldan pisliği temizlemek cesurların işi iyi bak FENERBAHÇEYE bak bakta öğren götvsallamakla olmuyor 21 3 Yanıtla
  • Ozy On: Anlaşılan icardi hem cesur hem midesizmiş 15 1 Yanıtla
  • Ankara null: helal olsun kadina FOREVER GİRL 4 12 Yanıtla
  • Aykut Kalkan: aklimdakileri soylemeyi cok isterdim ama bende kalsin. 15 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Cesur olduğunuz için mi Tam kadro çıktınız sahaya:)) 13 1 Yanıtla
  • ferhat eser: yürüyen sermaye :)))))) 7 1 Yanıtla

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