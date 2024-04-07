Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.
2 dakika süren maçta tek golün sahibi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaşananlar sonrası paylaşımda bulundu. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
İşte Wanda Nara'nın o paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir - Son Dakika
Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)