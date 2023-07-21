Wanda Nara'nın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

Arjantinli yıldız Mauro Icardi için bekleyişlerini sürdüren Galatasaray taraftarları, Wanda Nara'nın yaptığı paylaşımdaki detayı fark ederek transfer beklentilerini artırdı.

TARAFTARLAR HEYECENLANDI

Süper Lig devi Galatasaray'ın merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Nara'nın yaptığı bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

İşte Wanda'nın o paylaşımları;