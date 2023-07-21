Wanda Nara'nın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı - Son Dakika
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Wanda Nara'nın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

21.07.2023 00:12

Galatasaray taraftarları, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferi için heyecanla beklerken, eşi Wanda Nara'nın yaptığı paylaşımda yer alan detaylar transfer beklentilerini artırdı. Nara'nın paylaşımları, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından transferin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi için bekleyişlerini sürdüren Galatasaray taraftarları, Wanda Nara'nın yaptığı paylaşımdaki detayı fark ederek transfer beklentilerini artırdı.

TARAFTARLAR HEYECENLANDI

Süper Lig devi Galatasaray'ın merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Nara'nın yaptığı bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

İşte Wanda'nın o paylaşımları;

Wanda Nara sinyali verdi! Paylaşımdaki detayı gören Galatasaraylılar yerinde duramıyor
Wanda Nara sinyali verdi! Paylaşımdaki detayı gören Galatasaraylılar yerinde duramıyor
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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'nın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı - Son Dakika
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