Wushu sporcuları şampiyonaya antik kentte hazırlanıyor

Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde antrenman yapan wushu sporcuları, 15-17 Aralık'ta Sakarya'da düzenlenecek Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Şampiyona için çalışmalarını sürdüren 2'si milli 7 sporcu, Konuralp Bölgesi'nde, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan antik kentte antrenman yaparak güç depoluyor.

Antrenörlerinin yönlendirmesiyle 2 saat antrenman yapan sporcular, şampiyonada başarı elde etmek için var güçleriyle çalışıyor.

Sporcular, antik kentte yaptıkları idmanın ardından alanı gezerek stres atıyor.

"Sadece kapalı alanlarda antrenman yapmıyoruz"

Düzce Wushu İl Temsilcisi ve Wushu Milli Takım Antrenörü Ayşegül Ödemiş, AA muhabirine, sporcuları doğa ve tarihle buluşturarak motivasyonlarını üst seviyeye çıkarmak için çabaladıklarını söyledi.

Her hafta Düzce'nin doğal güzelliklerinden birinde antrenman yaptıklarını aktaran Ödemiş, "Sakarya'da düzenlenecek Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bulunduğumuz antik kent, Düzce'nin en güzel değerlerinden biri. Ben de sporcuları buraya getirdim. Tarihin içinde olmak istedik. Sadece kapalı alanlarda antrenman yapmıyoruz." diye konuştu.

Ödemiş, açık havada antrenman yapmanın sporcuların motivasyonunu yükselttiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle oldukça fazla evlerimizde bulunduk. Bizler de olabildiğince antrenmanlarımızı açık alanlarda yapmaya çalışıyoruz. Düzce'nin doğal güzelliklerinin olduğu yerleri ziyaret ederek antrenman yapmaya çalışıyoruz. Şelalelerimize gittik, oralarda antrenmanlar yaptık. Açık havanın ve yeşil alanların olduğu yerlerde antrenman yapmaya çalışıyoruz."

Wushuda Türkiye'nin iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Ödemiş, Düzce'de iki dönemdir il temsilciliği yaptığını, lisanslı ve milli sporcu sayısını artırdıklarını anlattı.

Ödemiş, Türkiye'nin adını bu alanda dünyada daha fazla duyurmak istediklerini belirterek, "Avrupa şampiyonu milli sporcumuz var. İki hafta önce yine bir Türkiye şampiyonası vardı. Burada bulunan sporcularımdan Türkiye şampiyonu olan ve derece alan arkadaşlarımız var. Sakarya için hazırlandık, oradan da çok güzel dereceler bekliyoruz. 2022 yılı için hazırlıklar var. Bir Avrupa veya Balkan şampiyonası görürüz. Milli takımımız ile çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.