Yağlı güreş, yapılacak düzenlemelerle "özüne" dönecek

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, yağlı güreşin yapacakları düzenlemelerle özüne, tarihsel havasına bürüneceğini bildirdi.

Taşçı, AA muhabirine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun güreşin içinden geldiğini, kariyerinde önemli başarıları bulunduğunu belirterek, sloganlarının "Güreşi, güreşçiler yönetsin" olduğunu söyledi.

Şu anda federasyon yönetiminin, güreşi güreşçilerin yönetmesi üzerine oluşturulduğunu ifade eden Taşçı, Eroğlu'nun güreşin daha iyi yere gelmesi için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 altın kemer kazanan Taşçı, yağlı güreşteki sorunları iyi bildiğini dile getirerek, "Yağlı güreşin sıkıntılarını bildiğimiz için bunları gidermek için çalışmalara başladık. Ekibimizi de oluşturuyoruz. Hakem kurullarını, yönetim kurullarını, yürütme kurullarını mayıs ayında sezon başladığı için iyi bir şekilde yönetimleri yapıp hem seyircilerimizin sahada iyi güreş seyretmesi için pehlivanlarımızın da rahat güreşebilmeleri için imkan ve ortam sağlayacağız. İnşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

"Saha düzenlemesi yapacağız"

Gördükleri eksiklikleri gidereceklerini belirten Taşçı, "Saha düzenlemesi çok kötü. Sahada insanların olması kötü görüntü veriyor. İnsanlardan pehlivanların güreştiği gözükmüyor. Bunları disiplin altına alacağız. Saha düzenlemesi yapacağız. Bunun çalışmasını yaptım. Çizimlerini de bitirdim. Bunu saha düzenlemek ve yapmak isteyenlere sunacağız. Bu daha iyi güreşlerin seyredilmesine olanak sağlayacak. Bunlar çok teferruatlı değil, kısa sürede olabilir. Bunlarla ata sporunu daha güzelleştirip, güzel seyir yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ata sporunun yaklaşık 700 yıllık tarihi, örf ve adetleri bulunduğunu aktaran Taşçı, şöyle devam etti:

"Günümüze kadar birçok önceki federasyonların yağlı güreşin süresini çok kısalttıkları için o güzel seyir, bütün oyunları, hareketleri pek gözükmüyor ama bunu 2022'de değiştirmeyi düşünmüyoruz çünkü bu yıl Ali Gürbüz'ün kemer senesi. Değişikliğe gidip farklı şeyler düşünülmesini istemiyoruz. Aynı kurallarla 2022'deki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edeceğiz. 2023 yılında ekibimizdeki eski başpehlivanlarımızla oturup güreş süresinin ne kadara çıkarılmasını konuşacağız."

"Bu söylediklerimin hepsi seyircilerimizin yıllardır bana aktardıkları konular"

Taşçı, dünyada geleneksel sporlar bulunduğunu ifade ederek, pehlivanların bu organizasyonlara davet edildiğini söyledi.

Bu davetlere katılacaklarını dile getiren Taşçı, ata sporunu dünyada yapılan geleneksel sporlar içerisinde göstereceklerini kaydetti.

Taşçı, "Yağlı güreş özüne, o tarihsel havasına bürünecek." diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ata sporu, peygamberimizden bu yana gelen o görkemi, o güzel disiplini, örf, adet ve geleneklerinin uygulanmasını tekrar gündeme getirip, en ince noktasına kadar uygulatmayı düşünüyoruz. Sahadaki pehlivanlarımızın hareketiyle davranışlarıyla usta çırak ilişkisiyle hepsine dikkat edip uygulanmasını sağlamak istiyorum. Bu şekilde ata sporunun özüne dönmesiyle büyük bir ivme kazanabileceğini düşünüyorum. Bu söylediklerimin hepsi seyircilerimizin yıllardır bana aktardıkları konular."