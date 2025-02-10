Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında herkesin gözden kaçırdığı detay - Son Dakika
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Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında herkesin gözden kaçırdığı detay

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Galatasaray'da sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, yarıda kalan karşılaşmada cezalarını çekti. 4 futbolcu da Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

10.02.2025 15:34
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Galatasaray'ın Adana Demirspor ile sahasında oynadığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesinin ardından yarıda kaldı. Olaylı karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı beklenirken, sarı-kırmızılılarda kart cezalısı 4 futbolcunun cezalarını çekip çekmediği özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

RİZESPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamamıştı. Dört futbolcu, karşılaşma yarıda kalmasına rağmen cezalarını tamamladı. Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın ligde bir sonraki hafta oynayacağı maçta forma giyebilecek. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaraylıların en çok merak ettiği soru: 4 yıldız, olaylı maçta cezalarını çekti mi?

"NE OLURSA OLSUN CEZALARINI ÇEKMİŞ SAYILIRLAR"

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşta değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Disiplin talimatı çok açık. Sondaki maddelerin bir tanesinde yazıyor. Herhangi bir müsabaka başladıktan sonra eğer tamamlanamazsa sebebi her ne olursa olsun, seyirci müdahalesi olur, yağış olur ve o maçta oynamayanlar cezasını çekmiş sayılır. Bugün bu maç 30 dakika oynandı. Adana Demirspor'da da olabilir, Galatasaray'da da olabilir ki cezalı olan oyuncular, bu maçta cezasını çekmiş sayılacaklar. Flu bir durum yok yani" dedi.

Galatasaraylıların en çok merak ettiği soru: 4 yıldız, olaylı maçta cezalarını çekti mi?

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında herkesin gözden kaçırdığı detay

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Son Dakika Spor Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında herkesin gözden kaçırdığı detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Tarık Yüce:
    penaltısız gol atamıyolar, her maç goller yiyolar, eksikleri çoktu maç dönerdi bedavadan verildi. cezayı da çekmiş sayılmış rezillik. arsızlar yetmiyo mağduru oynuyolar 3 puana seviniyolar 120 87 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    tehir olan oynanmayan macta ceza mi cekilmis olur bu nasil bir sacmalik 31 60 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    mertens utanmış mıdır ? 38 48 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZATEN BU OLAY NET ŞİKEDEN BAHCE TAKVIYELI ADS AKLINCA KOCANIZ GALATASARAY IN BU 4 CEZALI OYUNCUSUNUN DURUMUNDA ACABA BIR SEY OLURDA RIZE DE OYNAYAMAZLAR MI HESABININ PESINDELER. AMA FENA CUVALLLADILAR. HIRSIZA HIRSIZ OLDUGUNU HATIRLATACAKSIN, YOKSA NAMUS DERSI VERIR 40 29 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Yavşagınmbirç hırsıza hırsız olduklarını hatırlatmak gerekmdemiş.dön geçmişine bak hakan şükür,Arif Erdem,torira ve mertens nasıl hoteız bak istersen 17 43 Yanıtla
  • Efe:
    milletin bilete verdiği para nolacak 30 8 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    kim oynsa oynamasa ne fark ederki hakemler işi hal ediyor zaten türk fotbulu bitmiştir 21 4 Yanıtla
  • Derman null:
    abi Galatasaray ayarlamış o zaman en büyük yapı ağlayan saray 9 14 Yanıtla
  • Gökhan Bey:
    Hayırlı işler ,Bol güneşler.. 10 6 Yanıtla
  • Adnan dincer:
    bunların bir avrupa maçlarını seyredin birde ülkemizdeki maçları herşey okadar netki burda türlü türlü ayak oyunları yaparak maç alıyorlar o yüzden avrupada başarısızlar 0 1 Yanıtla
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