Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında herkesin gözden kaçırdığı detay

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Galatasaray'ın Adana Demirspor ile sahasında oynadığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesinin ardından yarıda kaldı. Olaylı karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı beklenirken, sarı-kırmızılılarda kart cezalısı 4 futbolcunun cezalarını çekip çekmediği özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

RİZESPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamamıştı. Dört futbolcu, karşılaşma yarıda kalmasına rağmen cezalarını tamamladı. Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın ligde bir sonraki hafta oynayacağı maçta forma giyebilecek. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

"NE OLURSA OLSUN CEZALARINI ÇEKMİŞ SAYILIRLAR"

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşta değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Disiplin talimatı çok açık. Sondaki maddelerin bir tanesinde yazıyor. Herhangi bir müsabaka başladıktan sonra eğer tamamlanamazsa sebebi her ne olursa olsun, seyirci müdahalesi olur, yağış olur ve o maçta oynamayanlar cezasını çekmiş sayılır. Bugün bu maç 30 dakika oynandı. Adana Demirspor'da da olabilir, Galatasaray'da da olabilir ki cezalı olan oyuncular, bu maçta cezasını çekmiş sayılacaklar. Flu bir durum yok yani" dedi.