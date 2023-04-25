Yaşadığı sakatlığın ardından hayatı değişen Ronaldo'nun eski takım arkadaşının saat satıcısı olduğu anlaşıldı

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

16 yaşında Manchester United altyapısında forma giyen Ramon Calliste, o dönemlerde İngiliz ekibinin efsanesi Ryan Giggs'in varisi olarak gösteriliyordu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 yaşında sahalara veda eden Calliste ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

KENDİ SAAT MARKASINI KURDU

2009 yılında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sahalara veda eden Ramon Calliste, 2013'te değeri 250 bin doları bulan kendi saat markasını kurdu. Futbolcu olarak talihsizlik yaşayan futbolcu, iş insanı olarak başarılı bir kariyer sürdürüyor.

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Geçmiş yıllarda Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile tanışma hikayesini anlatan Calliste, "Old Trafford'a gittiğimde Sir Alex Ferguson ile tanıştım. İnanılmaz bir deneyimdi. Çok özeldi." ifadelerini kullanmıştı.