Yasin Öztekin'den Kariyer Rekoru - Son Dakika
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Yasin Öztekin'den Kariyer Rekoru

Yasin Öztekin\'den Kariyer Rekoru

Yasin Öztekin, Bucaspor 1928'de 21 gol atarak en golcü sezonunu geçirdi. Geleceği belirsiz.

06.05.2025 11:42
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 48 puanla 8'inci sırada tamamlayan Bucaspor 1928'in tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin skor katkısıyla kariyer rekoru kırdı. 38 yaşında yeşil sahalarda mücadele eden deneyimli kanat oyucusu 35 resmi maçta 21 gol atıp 2 de asist yaptı. En golcü sezonunu geçiren Yasin, ligde 33 karşılaşmada 19 kez fileleri sarsarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Yasin ligde gol krallığı yarışında Ankara Demirsporlu Güney Tutcuoğlu ve Sarıyer'den Kemal Rüzgar'la birlikte zirveyi paylaştı.

Kariyerinde başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor ve Sivasspor'da da forma giyen tecrübeli futbolcu, en verimli senesini Bucaspor 1928'de geçirse de takım sezonu iddiasız kapattı. 6 kez A Milli Takım formasını da terleten Yasin Öztekin, Bucaspor 1928'den sonra en çok gol attığı sezonu 2021-2022'de Samsunspor'da geçirdi. Samsunspor'da 1'inci Lig'de 30 maça çıkan Yasin 12 kez fileleri sarstı. Bucaspor 1928 ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Yasin Öztekin'in kariyerine sarı-lacivertlilerle devam edip etmeyeceği ise belirsiz. Yasin, Galatasaray'da oynadığı dönemlerde 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: DHA

Yasin Öztekin, Basketbol, Bucaspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasin Öztekin'den Kariyer Rekoru - Son Dakika

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