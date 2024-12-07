Yeliz Başa, ABD'ye Transfer Oldu - Son Dakika
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Yeliz Başa, ABD'ye Transfer Oldu

Türk voleybolcu Yeliz Başa, San Diego Mojo takımına transfer oldu ve ABD'de kariyerine devam edecek.

07.12.2024 09:46
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Türk voleybolcu Yeliz Başa, ABD Profesyonel Voleybol Ligi ekiplerinden San Diego Mojo'ya transfer oldu.

Geçen sezon Porto Riko ligi takımlarından Cangrejeras de Santurce'de forma giyen 37 yaşındaki oyuncu, yurt dışı deneyimini başka bir ülkede sürdürecek.

San Diego Mojo, Yeliz Başa'nın transferini sosyal medya hesabından "San Diego'ya hoşgeldin" mesajıyla paylaştı.

Voleybolun "Evliya Çelebi"si olarak adlandırılan Yeliz Başa, Türkiye'nin yanı sıra Porto Riko, Tayland, Filipinler, İtalya, Endonezya, Arnavutluk, Vietnam, Japonya, Çekya ve Güney Kore takımlarında görev almıştı. Deneyimli oyuncu, ABD'ye transferiyle 12. farklı ülkede kariyerini sürdürecek.

Geçen sezon Cangrejeras de Santurce formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Yeliz, ligin en skorer, en iyi hücum eden ve en iyi pasör çaprazı ödüllerinin de sahibi olmuştu.

Yeliz Başa ayrıca Japonya, Güney Kore, Çekya, Endonezya ve Tayland'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Deneyimli voleybolcu, sırasıyla Beşiktaş, Halkbank, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Cangrejeras de Santurce (Porto Riko ), Supreme Volleyball Club (Tayland), Creamline Cool Smashers (Filipinler), Vicenza Volley (İtalya), Bandung BJB Tandamata (Endonezya), Nakhon Ratchasima Huione QminC VC (Tayland),Llaneras de Toa Baja (Porto Riko), Partizani (Arnavutluk), HC Duc Giang Tia Sang (Vietnam), Jakarta Popsivo Polwan (Endonezya), Gresik Petrokimia (Endonezya), VK Prostejov (Çekya), NEC Red Rockets (Japonya), Suwon Hyundai Hillstate (Güney Kore) takımlarında görev almıştı.

"ABD'de de hedefim şampiyonluk"

ABD'ye transferiyle ilgili açıklamada bulunan Yeliz, "Türkiye'den iki kulüpten teklif geldi ama kariyerimi yurt dışında sürdürmeyi daha çok istedim o yüzden ABD'yi seçtim. " dedi.

Kariyerinde 11 farklı ülkede oynadığını ve 6 şampiyonluk yaşadığına dikkati çeken Yeliz, şunları kaydetti:

"Ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek için yıllardır verdiğim mücadelede 2020'den beri her sezon son sezonum gibi oynadım ve voleybola olan tutkum sebebi ile o son sezon Allah'a çok şükür hep bir öncekinden daha iyi bir sezon oldu. Geçen sezon Porto Riko'da şampiyonluk yaşadım. Yarım kalan bir hikayeydi. 2020 sezonunda Porto Riko'da oynarken Kovid-19 nedeniyle lig yarım kalmıştı. Başkana verdiğim sözü tutmak 4 sene sonrasına nasip oldu. En iyi pasör çaprazı ve en iyi hücum oyuncusu ödüllerini aldım ve sözümü tuttum. San Diego Mojo Kulübü antrenörlerine, teknik ekibine ve başkanına bana güvendikleri için ve beni 3 aydır gerçekten istediklerini her dakika belli ettikleri için çok teşekkür ederim. Hayallerim daha bitmedi. ABD'de de hedefim şampiyonluk ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Kaynak: AA

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