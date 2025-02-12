Yeni Nesil Sahada Projesi Kapsamında Kızlar Seçmeleri Başladı

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve BtcTurk iş birliğiyle düzenlenen 'BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada Projesi' kapsamında U-15 ve U-17 Milli Takım Kızlar Seçmesi'nin İstanbul etabı bugün başladı. Seçmeler 14 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Türkiye Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru BtcTurk ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa yürüttüğü BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi kapsamında U-15 ve U-17 Milli Takım Kızlar Seçmesi Üsküdar Selimiye Stadı'nda yapıldı. 14 Şubat tarihine kadar İstanbul'da devam edecek olan seçmelerde Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, U-19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, U-17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan yer aldı.

KIRAGASI: 500'E YAKIN BİR KATILIM BEKLİYORUZ

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Bugün burada Türkiye Futbol Federasyonu ve BtcTurk ortaklığıyla yapmış olduğumuz 'Yeni Nesil Sahada' projemizin 13'üncüsünün seçmelerine başlayacağız. Hava şartları ne olursa olsun kızların heyecanını görmek, onlarla bir arada olmak ve Türk Milli takımına yeni yüzler, isimler katmanın heyecanını yaşıyoruz. U15 ve U17 milli takımıza çok iyi yüzleri tekrar kazandıracağız. 500 kişiye yakın bir katılım bekliyoruz. Bu katılımın günbegün artacağını da düşünüyoruz. Yarın Avrupa yakasında iki tane daha seçmemizi devam ettireceğiz. 15'inci noktadan sonra da Milli Takım kamplarımıza geçişi sağlayacağız" dedi.

'KIZ ÇOCUKLARINA FUTBOL YOLUYLA 'ÖZGÜVEN SAĞLANABİLİR' MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Projenin iki önemli çıktısı olduğunu söyleyen Kıragası, "Birincisi, burada görmüş olduğunuz 2009 ve 2012 doğumlu bütün kız çocuklarımızın seçmelerini yaparak, Milli Takım formasını taşıyabileceğine inandığımız oyuncuları Kadın Milli Takım havuzuna yerleştiriyoruz. Aslında bir ekosistem yaratıyoruz. İkinci en önemli amacımızda kız çocuklarına futbol yoluyla "Kendi özgüvenini sağlayabilirsin! Bu oyunun içine dahil olabilirsin!" mesajını vermeye çalışıyoruz. Bugün de burada, İstanbul'da 13'üncü noktamızdayız ve 500'e yakın kız çocuğumuzu bekliyoruz. Bu seçmelerimizin haberleri geniş kitlelere ulaştıkça sayımız gittikçe artıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten 'Yeni Nesil Sahada' projesiyle kendi özgüvenleriyle, kendilerine olan inançlarıyla ve futbol tutkularıyla, milli takıma atılan ilk adımın heyecanını yaşamaya çalışacaklar. Bundan dolayı da hem milli takım hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de BtcTurk olarak inanılmaz mutluyuz ve bu projemizi devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

DEMİRBAĞ: KIZ ÇOCUKLARININ FUTBOLLA GÜÇLENEBİLMESİNİ İSTİYORUZ

U-17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ise "Bugün bu soğuk İstanbul gününde sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. 'Yeni Nesil Sahada' projesi bizler için çok kıymetli. Çünkü hem milli takımlarımızın alt yaş havuzunu genişletirken hem de aslında kız çocuklarına sen de yapabilirsin, "Yeni nesil sensin!" diyoruz. Hedefimiz onları hem taktiksel, hem teknik, hem fiziksel, hem de psikolojik açıdan burada gözlemlemek ve daha sonrasında milli takımlarımızın alt yaş havuzuna kazandırmak. Burada bütün amacımız aslında kız çocuklarının futbolla güçlenebilmesi ve ben de yapabilirim diyerek burada hep birlikte bunu göstermeleri. Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.