Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Spor

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe\'de iki ayrılık birden
13.01.2026 16:23
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe\'de iki ayrılık birden
Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı olan Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yu kadrosuna katıyor. İstanbul ekibi, bu transferler için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Transferlerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli golcü Cenk Tosun ve Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun yeni takımları belli oldu.

İKİ OYUNCU DA KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerden daha önce kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralayan Kasımpaşa, iki transferi daha bitiriyor. HT Spor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

CENK BONSERVİS, BECAO KİRALIK OLARAK

İki takım arasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Cenk Tosun'un bonservisiyle, Rodrigo Becao'nun ise kiralık olarak İstanbul ekibine gideceği belirtildi. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın iki transferi de kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor.

