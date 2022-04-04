Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar - Son Dakika
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Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar

04.04.2022 15:20

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanlarına istifa ettiğini açıkladı. İstifanın resmiyete binmesinden sonra kulislerde konuşulan adaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. İşte o isimler...

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesiyle başlayan süreçte TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. MHK'nin 13 hakemi görevden çekmesine Tahkim Kurulu izin vermedi. Ardından MHK, Tahkim'in kararını tanımadı.

TFF'nin yeni başkanı kim olacak? İşte kulislerde konuşulan isimler

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. Yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı. Yangın son olarak Nihat Özdemir'e sıçradı. Nihat Özdemir bugün görevini resmen bıraktı.

TFF'nin yeni başkanı kim olacak? İşte kulislerde konuşulan isimler

KULÜP BAŞKANLARININ İSMİ GEÇİYOR

TFF başkanlığı için konuşulan isimler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi. Daha önce geçici olarak TFF başkanlığı yapan Hüsnü Güreli'nin de ismi geçiyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da aday olması için destek verildiği konuşuluyor.

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Son Dakika Spor Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar - Son Dakika
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