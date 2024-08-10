Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş\'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni transferlerden Can Keleş'i kadroya almaması dikkat çekti.

6 EKSİK VAR, BİR TANESİ YENİ TRANSFER

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, aralarında yeni transferlerden birinin de bulunduğu 6 futbolcuyu Samsun'a götürmedi. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, Samsunspor maç kadrosunda yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor;

MAÇ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından oynanacak olan Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi 11 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.