Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni transferlerden Can Keleş'i kadroya almaması dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, aralarında yeni transferlerden birinin de bulunduğu 6 futbolcuyu Samsun'a götürmedi. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, Samsunspor maç kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor;
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından oynanacak olan Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi 11 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.
Son Dakika › Spor › Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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