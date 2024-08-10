Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

Geniş Video İzle

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu yarın akşam Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Can Keleş'in yanı sıra Vincent Aboubakar, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain'i kafileye dahil etmedi.

10.08.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni transferlerden Can Keleş'i kadroya almaması dikkat çekti.

6 EKSİK VAR, BİR TANESİ YENİ TRANSFER

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, aralarında yeni transferlerden birinin de bulunduğu 6 futbolcuyu Samsun'a götürmedi. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, Samsunspor maç kadrosunda yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor;

Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından oynanacak olan Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi 11 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.

Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş\'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

Giovanni Van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig, Vincent Aboubakar, Samsunspor, Can Keleş, Beşiktaş, Samsun, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çetin Çelik: 8Taş ilk maçta yenilir gelir Üçüncülük veya dördüncülük için çekişirler 11 14 Yanıtla
  • ferhat eser: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ 14 11 Yanıtla
  • ferhat eser: 5sarayı bu sene şamar oğlanı yapacaklar hem ligde hem avrupada 9 7 Yanıtla
  • Çelikk: yarın akşam göreceğiz kara kartalı show peşinde 0 2 Yanıtla

16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement