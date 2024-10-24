Yenice'de Marmara Bölge Oyunları Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Yenice'de Marmara Bölge Oyunları Düzenlendi

Yenice\'de Marmara Bölge Oyunları Düzenlendi

200 sporcu, 4 branşta gerçekleştirilen Marmara Bölge Oyunları'nda sağlık taramasından geçti.

24.10.2024 16:20
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Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirildi.

Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli'den gelen yaklaşık 200 sporcu, sağlık taramalarının ardından futbol, basketbol, atletizm ve bocce branşlarındaki spor müsabakalarına katıldı. Oyunlarda 45 antrenör ve 50 gönüllü görev aldı.

Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve protokol üyelerince verildi.

TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin özellikle spor yoluyla zihinsel engellilerin topluma kazandırılması için faaliyetler gerçekleştiren bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Uluslararası büyük bir organizasyonun Türkiye ayağını oluşturduklarını belirten Ağca, "Dünyada 200'e yakın ülkede 'Special Olimpics' adıyla organize olan, aynı olimpiyat oyunlarındaki uygulamayı özel olimpiyatlarda da hayata geçiren 4 yılda 1 kez yaz ve kış olimpiyatlarıyla dünya çapında binlerce zihinsel engelli bireyi sporla bir araya getiren çok önemli bir teşkilat. Bunun Türkiye ayağında Başkanımız Dilek Sabancı ile birlikte elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar 100 binden fazla sporcuya, partnere ve ailelerine dokunduk." diye konuştu.

Murat Ağca, amaçlarının farklı coğrafyalarda organizasyonlar yapmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız ulaştığımız zihinsel engelli bireylerimizi ve ailelerini bu ailenin bir parçası yapmak. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde de Marmara Bölge Oyunlarını gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetimize 7 ilimizden 200'e yakın sporcu ve partner sporcu katılıyor. Bu etkinliklerimizde sporcularımız için bir sağlık taraması da gerçekleştiriyoruz. Sıkıntısı bulunan sporcularımızın durumları sağlık birimlerine aktarılıyor. Bu anlamda onların tedavi olmaları için aracılık etmiş oluyoruz. Burada da çok güzel bir atmosfer oluştu. Futbol, basketbol, atletizm ve bocce olmak üzere 4 branşımızda faaliyette bulunduk. Özel olimpiyatlar olarak başka branşlarda da faaliyetlerimiz bulunmakta."

Açılış töreni ve kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklere Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İlçe Jandarma Komutanı Veysel Erbay, Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Sızan, TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal'ın yanı sıra, sporcular, antrenörler ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yenice'de Marmara Bölge Oyunları Düzenlendi - Son Dakika

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