Yeşil Bursa Rallisi 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapıyor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı Yeşil Bursa Rallisi, 59 otomobil ve 118 sporcunun katılımıyla start aldı.

Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 49. kez organize edilen Yeşil Bursa Rallisi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndan verilen start ile etaplara taşındı. Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenecek Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, iki gün boyunca zorlu etaplarda ter dökecek.

Rallinin ilk gününde 8 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi (Orhaneli Yolu - Dağgüney) etabı ile 26 kilometre uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Dağgüney - Keles Yolu) etapları ikişer kez geçilecek. Ekipler, günü saat 20.30'dan itibaren Demirtaş mevkiinde yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Otokros parkurundaki 5,20 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyirci Özel etabı ile günü sonlandıracak.

Sezonun son asfalt rallisi, 25 Mayıs Pazar günü ise 10,10 kilometre uzunluğundaki Remed Assistance (Hüseyinalan) ve 10,30 kilometre uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının ikişer kez geçilmesi ile saat 16.15'ten itibaren aloft Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda tamamlanacak. - BURSA