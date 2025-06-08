Yeşilyurt Belediyesi Ücretsiz Spor Akademisi Açıyor

Yeşilyurt Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için ücretsiz Spor Akademisi açıyor. 6-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerde futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis ve daha birçok spor dalında eğitim verilecek. Kurs kayıtları 10 Haziran'da başlıyor.

Çocukların ve gençlerin sosyal, kişisel ve psikolojik seviyelerini geliştirmelerine katkı sunacak çok sayıda yatırım ve projeyi gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediyesi, yaz tatilinde açacağı ücretsiz 'Spor Akademisi' eğitimleriyle, bu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyecek.

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile (TÜGVA) Malatya Şubesinin destekleriyle 'Spor Akademisi' eğitimleri düzenlenecek.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslar sayesinde çocukların hem fiziksel gelişimleri destekleyecek hem de takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi önemli sosyal beceriler kazanmalarına katkı sunulacak.

6-14 yaş arası çocuk ve gençlerin faydalanabileceği Spor Akademisi için müracaatlar, 10 Haziran'dan itibaren Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası dördüncü katındaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Kapalı Spor Salonunda oluşturulacak kayıt noktasında yapılabilecek.

Spor Akademisinde, fiziksel dayanıklılık, koordinasyon, denge ve hız gibi motor becerilerin gelişiminin yanı sıra; takım ruhu, strateji geliştirme, zaman yönetimi ve liderlik gibi pek çok sosyal beceri de bu süreçte çocuklara kazandırılacak.

Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi, günümüz çocuklarının karşı karşıya kaldığı hareketsiz yaşam tarzına karşı güçlü bir alternatif sunmuş olacak. - MALATYA