Yeşilyurt'ta 3 yılda 94 bin 405 kişi etkinliklerden faydalandı

Yeşilyurt Belediyesinin 2019 ile 2021 yıllarında düzenlediği sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden 70 bin 294, açılan spor ve diğer kurslardan ise 24 bin 111 kişi faydalandı.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 2019-2021 yıllarında düzenlenen etkinlikler ve kurslardan toplamda 94 bin 405 kişinin faydalandı. Yeşilyurt Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin katkılarıyla gerçekleşen sportif hizmetlere katılımın yüksek olması, Yeşilyurt'un var olan güçlü sportif alt yapısının hareketlenmesine ciddi katkılar sundu.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde 7'den 70'e tüm vatandaşların sosyalleşmeleri ve sağlıklı bir hayata sahip olmaları amacıyla 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan eden Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin 30 farklı noktasında devam eden 25 Milyon TL. maliyetli dev spor yatırımlarının yanı sıra her hafta farklı bir bölgede düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlikler ile çocuklara yönelik spor kurslarıyla Yeşilyurt'un sosyal, kültürel ve sportif kimliğinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

2019 yılında ki sportif etkinliklere yaklaşık 19 bin vatandaş katılırken, bölgede ilk kez düzenlenen ayak tenisi ve ayak bilardosu başta olmak üzere açık alanlarda ki masa tenisi aktiviteleri, sağlıklı yaşam yürüyüşleri ve bisiklet gezileriyle sayısı artan etkinliklere 2019 ve 2021 yılı itibariyle 70 bin 294 vatandaş katıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligindeyken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın döneminde şampiyon olarak 3.Lige yükselme başarı gösteren Yeşilyurt Belediyespor Futbol Takımıyla spordaki hizmetlerini taçlandıran Yeşilyurt Belediyesi, katıldığı organizasyonlarda önemli başarılar elde eden Görme Engelliler Spor Kulübünü bünyesine dahil ederek dezavantajlı grupların sosyal hayata katılım ve spor yapma seviyelerinin artmasına ciddi bir destek sağlayıp, engelli bireylere sahip çıkılması noktasında farkındalık oluşturdu.

Görme engelli sporcularda katıldıkları farklı branşlardaki şampiyonalarda elde ettikleri kupalar ve altın madalyalarla hem Malatya'nın hem de Yeşilyurt'un tanıtımına ciddi bir destek sağladılar.

06-14 yaş grubuna yönelik farklı branşları içerisinde alan Yaz Spor Okullarıyla yetenekli sporcuların ön plana çıkartılması noktasında önemli adımlar atan Yeşilyurt Belediyesi, futbol alt yapı eğitimlerinin yanı sıra basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, taek-wondo, badminton, kick-boks, satranç, curlıng, atletizm ve güreş alanlarında açtığı kurslara katılan 16 bin 636 sporcunun yetişmesine de destek sundu.

2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemini kapsayan 06-14 yaş grubuna yönelik 'Spor Okulları' ile 'Bayanlara Özel' Yüzme Kursuyla kış dönemindeki sportif faaliyetler ara vermeden devam ederken, etkinliklere iştirak ederek sağlıklı ve güzel bir hayat için spor yapan vatandaşlarda, pandemi sürecinden dolayı yaşanılan stresli ve zor dönemlerde sportif faaliyetlere ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan sosyal ve kültürel kurslara ise 7 bin 475 vatandaş katılarak, hem zamanlarını faydalı geçirdiler hem de yeteneklerini geliştirme fırsatına ulaştılar.

2019 ve 2021 yıllarını sosyal, kültürel ve kurslarla dolu dolu geçiren Yeşilyurt'ta bu dönem içerisindeki faaliyetlerden toplamda 94 Bin 405 kişinin faydalanması ise büyük bir başarı olarak ön plana çıkıyor.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde sportif yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ağırlık vereceklerine yönelik vaatlerini planlı ve sistemli çalışmalarla yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, geride kalan dönemde her yaş grubuna hitap eden sportif etkinlikler ve açtıkları kurslarla vatandaşların sosyal ve sportif hayatlarının zenginleşmesine ciddi destekler sunduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un farklı mahallelerinde ve bölgelerinde düzenlenen etkinliklere 70 bin 294 vatandaşın, belediye bünyesinde kurdukları takımların yanı sıra yaz ve kış dönemlerini kapsayan sportif kurslara 16 bin 636 sporcunun, Kent Konseyiyle işbirliği halinde gerçekleşen kurslara ise 7 bin 475 kişinin katılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bu rakamı yeni faaliyetler ve etkinliklerle artırıp Yeşilyurt'un sosyal ve sportif yapısını daha güçlü hale getirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafında farklı branşlara yönelik spor tesislerini hizmete sunmaya devam ettiklerini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı devam eden Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yeşilyurt Güreş Sahası'nın yanı sıra farklı mahallelerde ki Yaşam ve Spor Merkezleri, Gençlik Merkezleri, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, bocce sahası, açık ve kapalı semt sahalarıyla birlikte geleceğe artık daha umutla baktıklarına işaret ederken, geleceğin Milli Takım sporcularının Malatya ve Yeşilyurt'tan çıkması için tüm imkanları seferber ettiklerini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2,5 yıl içerisinde sportif planlamaların ve sosyal etkinliklerin gerçeğe dönüşmesinde büyük bir emek ve gayretle çalışan Başkan Yardımcılarına, Birim Müdürlerine, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyi ile etkinliklere katkı sunan Yeşilyurt Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanlarına teşekkürlerini sundu. - MALATYA