Üye Girişi
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

01.01.2022 22:43
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu törenle açıldı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu törenle açıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kayak merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Yıldız Dağı'nın Sivas için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Merkezin sezon açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Ayhan, "Öğrencilerimizle, KYK'dan gelen misafirlerimizle, sporcularımızla, diğer kulüplerimizin sporcularıyla ve vatandaşlarımızla güzel bir havada, güzel bir atmosferde sezon açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Yıldız Dağının Sivas'ın parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızla, al bayrağımızla birlikte, meşalelerle bir iniş gerçekleştirdik. Herkesi buraya davet ediyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi, her yıl üstüne biraz daha koyarak iyi bir noktaya geliyor. Bu sene yoğun bir etkinlik programımız var. Güzel bir gün, güzel bir akşam oldu. Gece kayağımız da var. Türkiye'nin birçok kayak merkezinde böyle bir imkan yok. Sivas'ımızın en modern, en genç, en ekonomik kayak merkezi olmasının altında yatan birçok sebepten birisi, gece kayağının olması. Pistlerimiz iyi durumda. Daha da iyi olacak inşallah. Hizmet kalitesiyle, pistleriyle, ortamıyla, imkanlarıyla ve güzel etkinliklerle Yıldız Dağı misafirlerini bekliyor."

Konuşmaların ardından, kayak merkezinde sezon açılışı gerçekleştirildi. Açılış nedeniyle vatandaşlar da merkeze yoğun ilgi gösterdi.

Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Salih Ayhan, Turizm, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı - Son Dakika Spor


Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir         
22:56
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu         
22:00
Hakkari'de 11 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi Hakkari'de 11 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi         
21:21
Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak         
20:05
Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı         
19:13
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25

Son Dakika Haberleri
22:39 Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? Cebinizden elektrik için ne kadar para çıkacak?
22:34 İstanbul'da pedofil görüntü yayanlara operasyon! 250 TL karşılığında sapıklık!
22:26 Son 24 saatte nelere zam geldi? İşte kalem kalem yeni zamlı hayatımız!
22:13 Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Öyle ki, köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor
22:10 Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir
22:00 Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
21:59 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu
21:24 Akrabalar arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
21:01 Yürek dağlayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun hayatını kurtardı
21:00 Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 23:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement